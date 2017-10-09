Финансовая помощь для КП "ХТС". Сколько денег депутаты решили выделить для тепловиков на внеочередной сессии горсовета

Внеочередную сессию в горсовете решили назначить в преддверии начала отопительного сезона. Главный вопрос повестки дня – выделение дополнительных средств для коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети». Финансовую помощь КП в сумме 130 миллионов гривен властьимущие решили предоставить «тепловым сетям» для погашения долгов перед поставщиками энергоресурсов. Однако это вызывает возмущение у оппозиционных депутатов. Они подчеркивают, несмотря на регулярное выделение кругленьких сумм из бюджета города, предприятие остается убыточным, соответственно депутаты требуют уволить руководителя КП – Сергея Андреева. Вместе с тем вспоминают данные из его декларации – там сказано, отмечает депутат Игорь Черняк, что только денежные активы Андреева составляют около 7 миллионов гривен, к тому же 100 тысяч долларов он одолжил еще одному убыточному предприятию «Харьковгорлифт».

Игорь Черняк, депутат от фракции «Самопоміч»:

Вопрос не в выделении бюджетных средств на те проекты, которые нужны городу. вопрос в том, что как расходуются эти бюджетные средства – это приводит к обогащению отдельных чиновников. И мы даже назваем имена, фамилии и средства, которые указаны у этих чиновников, а поскольку нет на это никакой соответствующей реакции, то у нас могут быть обоснованные подозрения, что у нас все это сверху покрывается и "крышуется".

Мэр Харькова отвечает на заявления депутатов тем, что директора КП увольнять не собирается, более того – его контракт продлен.

Геннадий Кернес, мэр Харкова:

Еще раз вы будете так к нам относится, мы как большинство тоже можем принять определенные решения и оставляем их за собой. Это первое, о раскрытии, я сказал козявки будете доставать у себя, о раскрытии всех ваших козявочек сколько у вас их в голове и в носу. Я подписал сегодня контракт с продлением по представлению департамента коммунального хозяйства города Харькова на 5 лет Андрееву Сергею Юрьевичу.

Тем временем, часть депутатов и антикоррупционеры уточняют – вызывает дополнительные вопросы не только декларация руководителя предприятия, но и проведение тендеров – по данным Министрества экономического развития и торговли, КП «ХТС» - худшее в области по использованию системы закупок «Prozorro». И подчеркивают, финансовая отчетность предприятия закрыта для большинства харьковчан, как и данные о проведении независимого аудита. В Харьковском антикоррупционном центре рассказывают, в КП «ХТС» также не проводятся общественные слушания по поводу возможного изменения тарифов. Сообщение о новых ценах на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии филиалом «ТЭЦ-3», что является составляющей тарифов на тепловую энергию для населения, бюджетных учреждений и религиозных организаций, а также других потребителей с 1 января следующего года, разместили на официальном сайте «ХТС» еще в сентябре. Однако открытых обсуждений при участии харьковчан и руководства КП не назначалось, говорит антикоррупционер Евгений Лисичкин, несмотря на постановление НКРЭКУ об их обязательном проведении. На сайте предприятия написано лишь о том, что в течение 14 дней администрация будет принимать замечания по поводу расчетов.

Евгений Лисичкин, аналитик "Харьковского антикоррупционного центра":

Не знаю наскільки надсилали їм харків'яни чи спеціалісти з якихось інших міст ці пропозиції та зауваження, але я впевнений, що Харківські теплові мережі собі фактично написали в тариф на 2018 рік на постачання теплової енергії для населення, ось це і піде, точніше вже пішло у Національну комісію.

Вопрос о возможном повышении тарифов для населения на тепло и горячую воду после изменения стоимости отдельных составляющих – еще один из тех, которые задают депутаты во время обсуждения выделения финпомощи КП «ХТС». Но ответа от мэра на него не получают.

И третий вопрос - на сайте "тепловых сетей" есть уведомления, что переданы новые тарифы для согласования, которые скоро вводятся в действие для бюджетных организаций. В связи с получением предприятием финансовой помощи, все равно ли будут вводиться новые тарифы или это влияет на то, что они не будут введены? - Неоднократно директор выступал перед Вами. Вы его можете пригласить на комиссию Харьковского городского совета. постоянную, на которой вы работаете, а также чтобы Вы знали, по регламенту - больше трех вопросов задавать нельзя, поэтому на третий вопрос не отвечаю.

В пресс-службе «Харьковских тепловых» в свою очередь утверждают, что информации о возможном росте тарифов на тепло и горячую воду для населения у них пока нет. Также подчеркивают, что общественные слушания после появления сообщения об изменении стоимости составляющих тарифа пока действительно не проводились, но обещают, что вся информация по ним будет публиковаться на официальном сайте КП «ХТС».