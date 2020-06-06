G20 потратит $21 миллиард на борьбу с коронавирусом

06 июня 2020 г. 12:35
Источник: Укринформ
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Группа стран Большой двадцатки (G20) обязалась выделить более 21 млрд долларов на борьбу с пандемией коронавируса. Средства будут направлены на поддержку финансирования отрасли здравоохранения в глобальном масштабе, сообщает The Business Times.

"На сегодняшний день члены G20 и приглашенные страны обязались выделить более 21 миллиарда долларов США на поддержку финансирования глобальной системы здравоохранения", - сказано в заявлении группы.

Как отмечается, группа G20 координирует глобальные усилия по борьбе с пандемией COVID-19. Согласно плану, средства будут направлены на диагностику вакцины, терапию, а также на осуществление исследований.

Отметим, по состоянию на утро субботы, 6 июня, в мире подтверждено 6 850 597 случаев коронавируса. С начала пандемии вылечились 3 351 249 человек, умерло - 398 244.

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