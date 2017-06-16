Где на Харьковщине найти места для отдыха

Ольга Савченко - репетитор английского языка, при столь спокойной профессии, женщина и любит активный и насыщенный досуг. Отдыхать ездит преимущественно в область, в лес или поближе к водоему.

Ольга Савченко, репетитор английского языка

У нас есть дача в Старом Салтове. Там живут родители и они всегда нас рады видеть с детьми. Соичи на Старом Салтове есть. Там очень хорошая база. Там очень хорошая база. Мы там отдыхали с работой и корпоративны у нас там были, и просто с друзьями выезжаем.

Постоянно путешествует по Слобожанскому краю и её старший сын Кирилл. Вместе со сверстниками, парень, отправляется в пешие экспедиции. Для этих дел даже обзавелся палаткой, рюкзаком туриста и набором для выживания в лесу - рассказывает женщина. А младшего, Костю, чтобы он не томился дома, на две недели решили отправить в летний лагерь. За путевку отдали около пяти тысяч.

Ольга Савченко, репетитор английского языка

Ребенок у меня занимается спортом. Он занимается плаваньем профессионально и вместе с тренером и своей группой они едут в лагерь в Берминводы. Это Харьковская область, там санаторий, там минеральная вода они там будут тренироваться и оздоравливаться.



Не секрет, что одним из самых посещаемых местных курортов для летней выездки является Старый Салтов. Вокруг Печенежского водохранилища базируется не один десяток пансионатов и рекреационных зон. Цены за проживание разные. Эконом-вариант, комнату на 2-3х человек, можно подискать за триста гривен в сутки. Санузлы и душевые - общие. Домик из сруба с мини-кухней, телевизором, холодильником и интернетом на 4 персоны стартуют от семисот. Как правило, в цену уже включен набор постельного белья, пользование беседкой с мангалам для любителей шашлыка на свежем воздухе, посещение детской площадки и место на охраняемой парковке. Из развлечений: пляжный волейбол, бадминтон, настольный теннис, бильярд и даже пункт проката велосипедов, правда, за дополнительную плату. Для тех кто лениться готовить на территории большинства баз работают столовые и летние кафе. Достаточно популярны среди жителей харьковчан и базы отдыха на берегу реки Северский Донец, в Коробовых Хуторах. К тому же, неподалеку находятся национальные природные парки и заповедники. Цены на летние домики тут от трехсот до восьмиста гривен - размещение от двух до четырех человек. За день аренды 6ти местного коттеджа, со всеми удобствами, просят чуть больше тысячи, но при заезде сроком на неделю действуют хорошая скидка. Можно заказать за 180 гривен и 3х разовое питание, или только завтраки - 40 гривен. Отдельная тема - выезд на рыбалку с палатками или заплывы на байдарках, которые в последние годы все больше пользуются спросом.

Александр Шевченко, совладелец магазина "Два капитана"

Осуществляются сплавы на определенных реках - это Северский Донец, это псел, Оскол. Проходят всевозможные расстояния. То есть это 2-3-дневные туры, которые и мы организовываем и организовывают наши партнеры, вот, и с места стоянки людей уже забирают автобусы.

Для небольших групп, можно с детьми, расценки колеблется в пределах 800-1200 гривен, но положительные эмоции за эти деньги мастера сплава гарантируют. В цену уже включена аренда лодок, которые можно взять на прокат и самостоятельно - добавляет Богдан Савченко.

Богдан Савченко, совладелец магазина "Два капитана"

Для того, чтобы взять байдарку в аренду необходим паспорт гражданина Украины плюс стоимость аренды. По этому паспорту мы заключаем договор. По ценам, если это лодка маленькая грибная лодка - 150 гривен сутки, большая 3-4х местная лодка это 200 гривен в сутки. Байдарки - 200 гривен суки 3х местная и 180 гривен в сутки двухместная.

Еще одна идея организации досуга, которая подойдет скорее любителям адреналина, виражей и скорости - заезд на квадроцыклах или так называемые "джип-сафари". Прогулки на внедорожниках лесами, полями и вдоль водоемов. Идея заключается в том, что показать гражданам такие живописные места Харьковщины, куда не проедешь обычной машиной и не дойдешь пешком. Такие экспедиции организовывают харьковские клубы экстремального отдыха. Стоимость зависит от количества участников и протяженности маршрута. Так, за трехдневный заезд для 4х персон придется выложить порядка тысячи гривен, сюда включена аренда авто с инструктором, разработанный и проверенный маршрут, бензин, страховка и спецодежда. Если по какой-то причине нет возможности вырваться за город на несколько дней, но есть огромное желание ощутить себя на курорте, можно вырваться в пляжные клубы, которых уже немало в Харькове.

Александр, арт-директор РК "Аризона" Алексеевского лугопарка

У нас есть, как все знают три бассейна. На одном из которых, на самом большом каждую субботу будут проводиться молодежные вечеринки. Есть шезлонги, конечно же. Есть водный бар. То в принципе попадая в Аризону, ты грубо говоря, попадаешь в ту же Одессу. В ту же Турцию. Тот же all inclusive абсолютно ни чем не уступает наша локация топовым заведениям как нашей страны так и за её пределами.

Цена посещения летней площадки 150-200 гривен, за вами закрепят лежак, шезлонг, выдадут полотенце. Большинство подобных заведений работает с утра и до вечера, поэтому накупаться люди успевают - уверяет Александр. Ну, а если с наличными совсем туго можно отправиться на Журавлевку: на бесплатный пляж или на остров - билет стоит 45 гривен. За эти деньги, уточнили в администрации, посетитель пользуются водными горками неограниченное количество раз, а также настольным теннисом и волейболом - мяч и ракетки можно попросить у спасателей. Предусмотрен по билету для отдыхающих проката лодки или катамарана на один час.