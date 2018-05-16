Где найти уютный жилой комплекс на правом и левом берегу Киева®

Принято считать, что левый берег таит в себе размеренную и спокойную обстановку. Это место объединения трех спальных районов построенных в сдержанном урбанистическом стиле. Правый берег Киева характеризуется такими качествами как деловая шумиха, целый хоровод массивных стадионов, дворцов культуры, развлекательных центров.

Несмотря на эти стереотипы, при желании уютное место для жилья можно найти везде - как правый берег, так и новостройки Киева левый берег. Рассмотрим особенности жизни на правом и левом берегу на примере жилых кварталов компании BudCapital.

Жилые кварталы правого берега

ЖК "Французский квартал" - это закрытый от городской суеты жилой комплекс правого берега Киева, элитного Печерского района. Разноэтажные новостройки рассчитаны на 1229 квартир.

На территории квартала сконструированы подземные паркинги, аптеки, магазины. А за территорией самого ЖК “Французский квартал” расположено все, что необходимо для полноценной жизни:

- Три школы;

- Детский сад;

- Отделения банков;

- Медицинская клиника;

- Гипермаркет “Сильпо”;

- Торгово-развлекательный комплекс “Ocean Plaza”;

- Парк Марии Заньковецкой;

- Метро “Лыбидская” и “Дворец Украина”.

Центральная часть микрорайона украшена 16-метровой копией памятного экземпляра Франции - Эйфелевой башни. В точности как и оригинал металлическая высотка пронизана иллюминацией, которая освещает объект в темное время суток.

ЖК “Голосеевский дворик” расположен по адресу: ул. Володи Дубинина, 2а в Голосеевском районе (рядом с метро “Васильковская”). Это новостройка комфорт-класса высотой в 26 этажей с выходом на уютный двор. Рядом находится наземный паркинг, детская площадка и все это окружают просторные газоны с множеством пышных деревьев. С окон новостройки открывается вид на монумент “Родина-мать”.

Жилые кварталы левого берега

ЖК “Гмыри, 17” - это новостройка эконом-класса в Дарницком районе Киева. Рядом расположены:

- Школа;

- Два озера;

- Гипермаркет “Эпицентр”;

- Общеобразовательная школа;

- Отделение “Приватбанка”;

- Торгово-развлекательный комплекс “Аладин”;

- Садовый центр.

ЖК по улице Анны Ахматовой, 22 - это монолитный дом комфорт-класса из 6-ти секций высотой в 25 этажей. В нем представлены квартиры любого вида: на одну, две, три и четыре комнаты. Также там есть двухуровневые квартиры. Рядом с новостройкой находятся:

- Многоуровневый паркинг;

- Школа;

- Кафе;

- Больницы;

- Три водоема.

ЖК “Киевская Венеция” - это два монолитных дома комфорт-класса: на 24 и на 34 этажей. Дом снабжен автономным отоплением и утеплен минеральной ватой. Высота потолка каждого этажа достигает ровно 3 метра. Рядом расположен наземный паркинг.

До метро “Левобережная” и “Черниговская” можно добраться общественным транспортом за 10 минут.

Справка:

BudCapital - это инвестор строительства и реализатор жилого помещения в Киеве. Компания оказывает помощь в поиске современных комфортабельных квартир и предоставляет подробную консультацию с учетом любых ваших пожеланий.