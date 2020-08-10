Где нет воды 10 августа: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Дмитриевская, 12, пер. Верховский, 5 (п. №4, стояк), пр. Славы, 7 (п. №4, стояк), ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 10.08.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Косарева (Соколова), 4 (п. №3, стояк) до 20:00 10.08.20 г.

Киевский район:

ул. Новошишковская (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), ул. Чебышева (ч/с), въезд 1-й Жилярди (ч/с), въезд 2-й Жилярди (ч/с), пер. Чебышева (ч/с), пер. Саперный (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Шишковская, 10, 12, ул. Астрономическая, 39 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 10.08.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 108 (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 48 (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-б (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 140-в (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 50 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 10.08.20 г.; ул. Светлая, 3 (п. №8, стояк), ул. Академика Павлова, 132-б (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 23 (стояк) пр. Тракторостроителей, 116 до 20:00 10.08.20 г.

Основянский район:

Мерефянское шоссе, 30 (стояк) до 20:00 10.08.20 г.

Слободской район:

проезд Садовый, 26 (стояк) до 20:00 10.08.20 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 52 (п. №1, спаренный стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 199 (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №6, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 41/43 (п. №4), ул. Клочковская, 101-б (п. №2, стояк) до 20:00 10.08.20 г.