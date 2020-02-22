Где сегодня нет воды: адреса

Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Алексеевская (ч/с), ул. Белогорская, 3-а, 5-а до 20:00 22.02.20 г., пр. Победы, 68-б (п. №1, стояк) до 20:00 23.02.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Александровский, 140 (п. №2, стояк) до 20:00 22.02.20 г.

Киевский район:

ул. Жилярди (ч/с), ул. Роменская (ч/с), пер. Чебышева (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), пер. Шосткинский (ч/с), ул. Саперная (ч/с), ул. Чебышева (ч/с), ул. Астрономическая, 17 (стояк) до 20:00 22.02.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №3, стояк) до 20:00 24.02.20 г.

Новобаварский район:

ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 22.02.20 г.

Слободской район:

ул. Оренбургская (ч/с), ул. Оренбургская, 4, пр. Героев Сталинграда, 183 (стояк) до 20:00 22.02.20 г.