Где сегодня в Харькове нет воды

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 23 июня, временно прекращено водоснабжение, передает пресс-служба горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводных сетей.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Северина Потоцкого, 10 (п. №6, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00.

В Киевском районе, на ул. Чайковского, 15 (п. №1), ул. Сидора Ковпака, 30-46, воды не будет до 20:00.

В Московском районе, на ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (п. №7, стояк), воду должны дать до 17:00; на пр. Тракторостроителей, 67-а (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-а (п. №2, стояк), - до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Военной, 2, воды не будет до 17:00.

В Слободском районе, на ул. Александра Матросова, 8 (стояк), воду дадут до 17:00; на въезде Тарасовском, 12 (п. №3, стояк), ул. Ньютона, 133 (п. №16, стояк), - до 20:00.

В Шевченковском районе, на пр. Победы, 70 (п. №9, стояк), ул. Деревянко, 8 (п. №1, стояк), ул. Сумгаитской, 5, водоснабжение возобновят до 20:00.