Где сегодня в Харькове нет воды (дополнено по состоянию на 12:30)

Сегодня в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

В Индустриальном районе на ул. Грицевца, 48-б (п. №2, стояк)воды не будет до 20:00.

В Киевском районе на ул. Академика Проскуры, 9 (п. №3, стояк), 3 (п. №3, спаренный стояк); ул. Астрономическая, 35-ж (п. №2, стояк)воды нет до 20:00.

В Московском районе на ул. Героев Труда, 19 (п. №2, стояк); ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-б (п. №2)воду отключили до 20:00.

В Новобаварском районе на ул. Григоровское шоссе (Комсомольское), 81 (п. №4)воды нет до 20:00.

В Слободском районе на ул. Зерновая, 6/3 (п. №6, стояк)воду отключили до 20:00.

В Холодногорском районе на ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 12 (стояк); ул. Старопрудная, 12(п. №2, стояк); ул. Благовещенская (Карла Маркса), 16 (стояк)воды не будет до 20:00.

В Шевченковском районе на пр. Победы, 78-а (п. №3, стояк) воды не будет до 17:00 02.05.18 г.; на пр. Людвига Свободы, 20 (п. №6, стояк);на пр. Победы, 62-г (п. №2, стояк); на пр. Науки (Ленина), 72 (стояк); на пр. Людвига Свободы, 34 (п. №7, стояк); на пр. Победы, 74-г (п. №5, стояк) - до 20:00 02.05.18 г.; на ул. Клочковская, 16 - до 20:00 03.05.18 г.

Кроме того, как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 12:30 временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

Киевский район: пр. Академика Курчатова, 5, 7, 9, 11 до 15:00 02.05.18 г.

Немышлянский район: ул. Благодатная (ч/с); ул. Благодатная, 2, 2-а; ул. Амосова, 18; ул. Краснодарская, 171-а, 171-б до 14:00 02.05.18 г.

Новобаварский район: ул. Рабкоровская (ч/с); ул. Козюлинская (ч/с); ул. Цеховская (ч/с); ул. Стефенсона (ч/с); ул. Воложановская (ч/с); ул. Писарева (ч/с); ул. Комбайновская (ч/с); пер. Петрашевский (ч/с); ул. Хозяйственная (Посевкомовская) (ч/с); ул. Рабкоровская, 24, 26; б-р Профсоюзный, 64, 64-а, 66 до 20:00 02.05.18 г.

Основянский район: проезд Верещаковский (ул. Красного Милиционера) (ч/с); ул. Сидоренковская (ч/с); ул. Саратовская (ч/с) до 14:00 02.05.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 16 до 20:00 03.05.18 г.