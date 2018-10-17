Где сегодня в Харькове нет воды

17 октября 2018 г. 8:34
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Сегодня, 17 октября, в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных магистралях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. Мира, 104 (п. №3, стояк), пр. Александровский, 103/41 (стояк) до 20:00 17.10.18 г.

Киевский район: 
ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с), ул. Трудовая (ч/с), ул. Чайковского, 23 до 20:00 17.10.18 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 103-г (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №2, стояк) до 20:00 17.10.18 г.

Немышлянский район: 
ул. Маршала Рыбалко, 49-г (п. №1, стояк) до 20:00 17.10.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Рубановская, 9 (п. №1) до 20:00 17.10.18 г.

Основянский район: 
Мерефянское шоссе, 28 (п. №6, стояк), ул. Достоевского, 1-а (п. №3, стояк) до 20:00 17.10.18 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 70, ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, спаренный стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 17.10.18 г.; пр. Победы, 77 (п. №1, стояк) до 20:00 18.10.18 г.

Под слабым давлением вода будет подаваться в Холодногорский район: 

ул. Лозовская (на пониженном давлении) (ч/с) до 20:00 17.10.18 г.

 

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