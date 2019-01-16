Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 16 января, в некоторых домах города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Халтурина, 40 (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №1,2) до 20:00 16.01.19 г.
Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 16.01.19 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №2, стояк) до 20:00 16.01.19 г.
Шевченковский район:
ул. Севастопольская (ч/с) до 20:00 16.01.19 г.