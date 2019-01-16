Где сегодня в Харькове нет воды

16 января 2019 г. 8:00
25 просмотров

Сегодня, 16 января, в некоторых домах города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: 
ул. Халтурина, 40 (п. №1, стояк), ул. Бучмы  (Командарма Уборевича), 36 (п. №1,2) до 20:00 16.01.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Маршала Рыбалко, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 16.01.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №2, стояк) до 20:00 16.01.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Севастопольская (ч/с) до 20:00 16.01.19 г.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.