Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 16 января, в некоторых домах города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район:

ул. Халтурина, 40 (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №1,2) до 20:00 16.01.19 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 16.01.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №2, стояк) до 20:00 16.01.19 г.

Шевченковский район:

ул. Севастопольская (ч/с) до 20:00 16.01.19 г.