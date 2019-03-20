Где сегодня в Харькове нет воды

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

По информации КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2) до 17:00 20.03.19 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 1/3 до 20:00 20.03.19 г.

Слободской район:

ул. Молочная (Кирова), 11(кор. №6, стояк) до 20:00 20.03.19 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 30/1 (п. №4, стояк) до 20:00 20.03.19 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 70 (п. №4, стояк) до 20:00 20.03.19 г.