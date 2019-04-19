Где сегодня в Харькове нет воды (дополнено по состоянию на 12:30)

19 апреля 2019 г. 7:40
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Сегодня, 19 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан  временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковского района  пер. 23 Августа, 1 (п. №3, спаренный стояк), ул. Деревянко, 3-а до 20:00 19.04.19 г.

А также:

Киевский район: 
ул. Академика Проскуры, 1 (п. №1) до 20:00 19.04.19 г.; ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 20.04.19 г.

Немышлянский район: 
проезд Стадионный, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 20.04.19 г.; ул. Харьковских Дивизий, 14 (п. №7, стояк) до 17:00 19.04.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Свинаренко, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 19.04.19 г.

По информации водоканала, по состоянию на 12:30 прекращено водоснабжение по следующим адресам:

Московский район:

ул. Познанская (Моск.), 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12-а, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 63-а, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 56/13, 58 до 16:00 19.04.19 г.

А также:

Индустриальный район: 
б-р Грицевца, 6, 10 до 13:00 19.04.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Деревянко, 3-в, 9 до 20:00 19.04.19 г.

 

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