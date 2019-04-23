Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 23 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 72 (п. №4, стояк), ул. Познанская, 2 (стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №3, стояк) до 20:00 23.04.19 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Плиточная, 19 (п. №2, стояк) до 20:00 23.04.19 г.

Основянский район:

ул. Руставели, 2 (п. №3, стояк) до 20:00 23.04.19 г.

Слободской район:

ул. Киргизская, 12 (стояк), ул. Ромашкина, 8-а (п. №2), въезд Тарасовский, 4 (п. №3, стояк), въезд Тарасовский, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 23.04.19 г.

Холодногорский район:

ул. Костромская (ч/с), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (стояк) до 20:00 23.04.19 г.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 10 (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк), пр. Победы, 75 (п. №11, стояк), ул. Клочковская, 195-г (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №3) до 20:00 23.04.19 г.