Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 12 декабря, в некоторых домах нескольких районов Харькова, временно прекращено водоснабжение, сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Индустриальный район: на бул. Ивана Каркача, 75 (п. №2, стояк), ул. Грицевца, 20-а (п. №1, стояк), ул. Библика, 59 (п. №4, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00; на ул. Библика, 2-д (п. №5), - до 20:00.

Киевский район: на ул. Академика Проскуры, 9 (спаренный стояк), воду дадут до 17:00; на ул. Гвардейцев Широнинцев, 125 (стояк), - до 20:00.

Новобаварский район: на ул. Бульварной, 8, 10, пр. Ново-Баварском, 5, 6, 7, 9, 11/13, 103 (п. №4, стояк), ул. Набойченко, 2-126, ул. Новопригородной, 1-66, въезде Новопригородном, 1-20, ул. Бугрименко, 1-144, в пер. Новопригородном, 1-35, проезде Новопригородном, 1-39, проезде 1-м Новопригородном, 1-39, проезде 2-м Новопригородном, 1-30, проезде 3-м Новопригородном, 2-20, пер. Леднянском, 1-56, ул. Марии Кисляк, 1-100, въезде Звенигородском, 1-6, воды не будет до 20:00.

Основянский район: на пр. Гагарина, 254 (п. №1, стояк), ул. Достоевского, 2 (п. №3, стояк), воду должны включить до 20:00.

Слободской район: на пр. Гагарина, 49-а (п. №6), водоснабжение возобновят до 20:00; на пр. Льва Ландау, 16 (п. №9, спаренный стояк), - до 20:00 13 декабря.

Холодногорский район: на ул. Холодногорской, 73-95, воду дадут до 20:00.

Шевченковский район: на ул. Культуры, 18 (п. №4, спаренный стояк), водоснабжение должны восстановить до 17:00; на ул. Деревянко, 4 (п. №6, стояк), - до 19:30; на ул. Клочковской, 163-173, 197 (п. №12, стояк), пр. Победы, 76 (п. №10, стояк), 56, 60, 60-а, ул. Новгородской, 4 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №5, стояк), 35, 35-а, 35-б, 37, 39, ул. Балакирева, 20 (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 59, 61, в пер. 23 Августа, 3, - до 20:00.