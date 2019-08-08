Где сегодня в Харькове нет воды

На сайте КП "Харьковводоканал" появилась информация о том, где в четверг, 8 августа, временно будет прекращено водоснабжение.

В части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Клочковская, 16, 24, 29, пер. Классический, 8, пер. Классический, 4, 6, пер. Кравцова, 13, пр. Победы, 70 (п. №9, стояк), ул. 23 Августа, 67-а (спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 40 (п. №2, стояк), пр. Победы, 64 (п. №8, стояк), ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), пер. 23 Августа, 3 (п. №2), пер. Победы, 61 (п. №1, стояк), 70 (п. №5, стояк) до 20:00 08.08.19 г.

А также:

Киевский район:

въезд 2-й Вологодский (ч/с) до 20:00 08.08.19 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 130, пр. Тракторостроителей, 162-в (п. №2) до 17:00 08.08.19 г., ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 40-б (п. №1) до 20:00 08.08.19 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 19(п. №3, стояк), Салтовское шоссе, 240-а (п. №2, стояк) до 20:00 08.08.19 г.

Новобаварский район:

ул. Константина Калинина (Калинина) (ч/с), ул. Юдина (Райкомовская), 2-а (п. №4, стояк), ул. Полтавский Шлях, 161 (п. №2) до 20:00 08.08.19 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №9, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, стояк) до 20:00 08.08.19 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 08.08.19 г.