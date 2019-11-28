Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 28 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Светлая, 19 (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 62 (п. №2) до 20:00 28.11.19 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (стояк) до 20:00 30.11.19 г.

Киевский район:

ул. Шосткинская (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Старошишковская, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 28.11.19 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 198 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 28.11.19 г.

Новобаварский район:

въезд Усадебный (ч/с) до 17:00 28.11.19 г., ул. Власенко, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 28.11.19 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 12 (кор. №2-7), ул. Старопрудная, 4 до 17:00 28.11.19 г., ул. Волонтерская (Социалистическая), 2-ж (п. №3, стояк) до 20:00 28.11.19 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 15 до 17:00 28.11.19 г., пр. Победы, 62-д (п. №4, стояк) до 20:00 28.11.19 г.