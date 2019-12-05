Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 5 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Дружбы Народов, 259, 267, 269 до 20:00 05.12.19 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №3, стояк) до 17:00 05.12.19 г.; ул. Халтурина, 4 (п. №4), ул. Родниковая, 7 (п. №2, стояк) до 18:00 05.12.19 г.

Немышлянский район:

ул. Краснодарская, 171-е до 17:00 05.12.19 г.

Основянский район:

ул. Грековская, 5 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 05.12.19 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13) до 17:00 05.12.19 г.; ул. Плехановская, 119 (п. №1, стояк), ул. Зерновая, 6 (п. №17, стояк) до 20:00 05.12.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №4, стояк) до 17:00 05.12.19 г.; ул. Золочевская, 27 (п. №2, стояк) до 20:00 05.12.19 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 05.12.19 г.