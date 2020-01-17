Где сегодня в Харькове нет воды

17 января 2020 г. 7:40

Сегодня, 17 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Деревянко, 4-а до 20:00 17.01.20 г., пр. Победы, 60-а (п. №3, стояк) до 20:00 18.01.20 г.

Московский район:
Салтовское шоссе, 139-а (п. №3, стояк), ул. Светлая, 17 (п. №3, стояк) до 18:00 17.01.20 г.

Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 240-в (п. №1, стояк) до 20:00 17.01.20 г.

Слободской район:
пер. Зерновой, 6/1 (п. №2, стояк) до 20:00 17.01.20 г.; ул. Танкопия, 12-а (п. №8) до 20:00 18.01.20 г.

 

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