Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 22 февраля, в ряде домов нескольких районов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Индустриальный район: на пр. Московском, 314 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00.

Московский район: на ул. Светлой, 7-б (п. №1, стояк), ул. Познанской, 12 (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.

Основянский район: на пр. Гагарина, 296 (спаренный стояк), ул. Самолетной, 15 (п. №1, стояк), воду должны дать до 20:00.

Слободской район: в проезде Садовом, 24 (п. №1, стояк), воду включат до 20:00.

Холодногорский район: на ул. Таганской, в пер. 1-м Таганском, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 18/2, водоснабжение планируют возобновить до 17:00; ул. Инициативной, 4 (п. №12, стояк), - до 20:00.

Шевченковский район: на пр. Людвига Свободы, 39-а, пр. Победы, 78-в (п. №3, стояк), ул. Клочковской, 244 (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.