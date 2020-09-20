Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Сегодня, 20 сентября. в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11, 13, ул. Коростельская (ч/с), ул. Цементная (ч/с), Григоровское шоссе (Комсомольское), 49-а (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 57/59 (стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 129 (п. №1, стояк) до 20:00 20.09.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пер. Северный, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 20.09.20 г.

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 3-б (п. №1) до 20:00 20.09.20 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 19 (п. №3, стояк), ул. Фисановича, 16/12 (п. №2), ул. Халтурина, 57 (п. №1), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №4, стояк) до 17:00 20.09.20 г.; пер. Белостокский, 10 (п. №1) до 20:00 20.09.20 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 35 (п. №2, стояк) до 20:00 20.09.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №7, стояк, спаренный стояк) до 20:00 20.09.20 г.; ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №14, спаренный стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №6, стояк) до 20:00 21.09.20 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 68 (п. №1, стояк), ул. Инициативная, 4 (п. №5, стояк), пер. Борзый, 5 (п. №1) до 20:00 20.09.20 г.; ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №2, стояк) до 20:00 21.09.20 г.; ул. Полтавский Шлях, 128 (п. №3) до 20:00 20.09.20 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 20.09.20 г., ул. Белогорская (ч/с) до 20:00 21.09.20 г.