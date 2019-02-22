Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" сегодня, 22 февраля, в ряде домов Харькова до вечера отключено водоснабжение.

Индустриальный район: пр. Александровский, 114 (п. №4, стояк) до 17:00 22.02.19 г.; пр. Индустриальный (Фрунзе), 55-а (п. №1, стояк) до 20:00

Киевский район: ул. Дружбы Народов, 231 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 44-в (п. №2) до 20:00

Основянский район: наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №6) до 20:00

Холодногорский район: ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк), ул. Залютинская, 2 (п. №1, стояк) до 20:00

Шевченковский район: ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 21:00