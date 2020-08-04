Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 4 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Данилевского, 17, 19, 19-а, ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №6, стояк) до 20:00 04.08.20 г.; ул. Космическая, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 05.08.20 г.

Индустриальный район:

ул. Франтишека Крала, 63 (п. №3, стояк) до 17:00 04.08.20 г.

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 6 (п. №3, стояк) до 17:00 04.08.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (п. №2, стояк), ул. Познанская, 2 (стояк) до 17:00 04.08.20 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 242-б (стояк), ул. Василия Мельникова (Межлаука), 9 (п. №1, стояк) до 20:00 04.08.20 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 93-а, 95-а, ул. Чехова (ч/с), пер. Чехова (ч/с), ул. Ломоносова (ч/с), пер. Ломоносова (ч/с), ул. Антокольского (ч/с), въезд Майкова (ч/с), ул. Исполкомовская (ч/с), ул. Юдина (Райкомовская) (ч/с), ул. Ивана Кобзы (Черникова) (ч/с), ул. Ивана Кобзы (Черникова), 36, пер. Баварский, 9, ул. Юдина (Райкомовская), 2-а, ул. Тимирязева, 28 (п. №2, стояк), ул. Свинаренко, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 04.08.20 г.; ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 05.08.20 г.

Основянский район:

б-р Нетеченский, 23, пер. Рыбасовский, 4, 5, 6, 9, ул. Грековская, 15, 17-б, пер. Ващенковский (ч/с), ул. Грековская, 9, 20, ул. Грековская (ч/с), ул. Галушкинская (ч/с), ул. Орешкова (ч/с), ул. Рыбасовская, 20, ул. Рыбасовская (ч/с), ул. Грековская (ч/с), проезд Верещаковский (ул. Красного Милиционера) (ч/с), ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 04.08.20 г.

Слободской район:

пер. Забайкальский, 9 (п. №2) до 20:00 04.08.20 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 27 (п. №5, стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 04.08.20 г.