Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

27 октября 2020 г. 8:35
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Сегодня, 27 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:  

Шевченковский район: ул. Авиахимическая (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Архитекторов, 30 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 71-б (п. №2, стояк), 76 (п. №9, стояк) до 20:00 27.10.20 г.; пр. Победы, 78-а (п. №2, стояк) до 20:00 28.10.20 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-д (п. №1, стояк) до 17:00 27.10.20 г.; ул. Академика Павлова, 162-в (стояк) до 20:00 27.10.20 г.

Основянский район:
ул. Достоевского, 1-а (стояк) до 20:00 27.10.20 г.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 250/2 (п. №1, стояк) до 20:00 27.10.20 г.

 

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