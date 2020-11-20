Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 20 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: б-р Профсоюзный, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 19.11.20 г., ул. Большая Гончаровская (ч/с), ул. Большая Гончаровская, 3, 7, 11, ул. Маршала Конева, 6, 8, 12, 14 (эт. №2,3) до 20:00 20.11.20 г.

Индустриальный район:

ул. Маршала Рыбалко, 87 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 20.11.20 г.

Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 277 (п. №2, стояк), ул. Рудика, 5 (п. №2) до 20:00 20.11.20 г.

Московский район:

ул. Родниковая, 15 (п. №3) до 17:00 20.11.20 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 64 (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №2, стояк) до 20:00 21.11.20 г.

Немышлянский район:

ул. Олимпийская, 7, 7-а, 9, 9-а, 11, 13, 15, 17 до 20:00 20.11.20 г.

Основянский район:

пер. Короленко, 2/13 (п. №8) до 20:00 21.11.20 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 59, ул. Минская (ч/с), пр. Науки (Ленина), 29, 29-а, 31-а,б,в, 35, 37, ул. Тобольская (ч/с), ул. Казахстанская (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Клочковская, 226, 226-б, 237, ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64, 66, ул. Джанкойская (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Малоджанкойская (ч/с), ул. Клочковская, 234, 236, 236-а, 238, 238-а, 240, 242, ул. 23 Августа, 67-а до 20:00 21.11.20 г.