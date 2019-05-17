Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 17 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Московский район: пр. Тракторостроителей, 89 (п. №6, стояк) до 20:00 17.05.19 г.

А также:

Киевский район:

ул. Героев Труда, 12 (п. №12, стояк) до 20:00 17.05.19 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 14 (п. №7, стояк) до 17:00 17.05.19 г.

Слободской район:

пр. Московский, 124-а до 20:00 17.05.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 72-г (п. №4, стояк) до 20:00 17.05.19 г.