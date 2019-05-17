Где в Харькове сегодня нет воды

17 мая 2019 г. 7:36
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Сегодня, 17 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Московский район: пр. Тракторостроителей, 89 (п. №6, стояк) до 20:00 17.05.19 г.

А также:      

Киевский район: 
ул. Героев Труда, 12 (п. №12, стояк) до 20:00 17.05.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Харьковских Дивизий, 14 (п. №7, стояк) до 17:00 17.05.19 г.

Слободской район: 
пр. Московский, 124-а до 20:00 17.05.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 72-г (п. №4, стояк) до 20:00 17.05.19 г.

 

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