Где в Харькове сегодня нет воды?

В некоторых домах Шевченковского района сегодня, 22 мая, нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отсутствует по следующим адресам,

Шевченковский район: ул. Воробьева, 5, 4, (эт. №5), 6, 9, 10, 9/11 (эт. №5), 11, 12, ул. Сумская, 3, 5, 6, 7/9 (эт. №5,6), 7 (эт. №2), пл. Конституции, 20 (эт. №6), 21 (эт. №3), ул. Пушкинская, 3, 7, 18, 20, пер. Грабовского, 4, ул. Донец-Захаржевская, 1/3, 5, ул. Рымарская, 1, 3/5, 7, 9 до 08:00; пер. Спартаковский, 3, ул. Квитки Основьяненко, 2, 3, 4/6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, пл. Конституции, 3, ул. Университетская, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 23, пл. Павловская (Розы Люксембург), 1/3, 5 до 17:00.