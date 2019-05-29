Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов Харькова сегодня, 29 мая, нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по следующим адресам,

Индустриальный район: пр. Московский, 318 (п. №3, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 18 (п. №7, стояк) до 20:00

Киевский район: ул. Новосадовая (Садовая), 10/12, ул. Шевченко, 333 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 20-а (п. №4, стояк) до 20:00

Московский район: Салтовское шоссе, 139б до 17:00 29.05.19 г.; пр. Тракторостроителей, 77 (п. №14, стояк), пр. Тракторостроителей, 67-а (п. №2, стояк) до 20:00; Салтовское шоссе, 139-а до 17:00 30 мая

Немышлянский район: ул. Амосова, 9 (п. №8), ул. Ферганская, 34 (п. №8, стояк) до 20:00 .

Слободской район: пр. Гагарина, 167-а (п. №5, спаренный стояк) до 20:00

Шевченковсккий район: ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская) (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с), ул. Авиахимическая (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Товарищеская (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), ул. Рудаковская (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), ул. Пржевальского (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Вячеслава Чорновола (Павла Лебедева) (ч/с), ул. Веселая (ч/с), ул. Макаровская (ч/с), ул. Есенина, 10, ул. Старицкого, 4, ул. Балакирева, 42, пр. Победы, 68-в (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №1), ул. Деревянко, 50 (п. №3, стояк), ул. Балакирева, 50-а (п. №1) до 20:00