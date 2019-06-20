Где в Харькове сегодня нет воды

20 июня 2019 г. 8:18

Сегодня, 20 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Победы, 62-г, ул. 23 Августа, 73, 75, пр. Победы, 66 (п. №10), ул. Клочковская, 195 (п. №2) до 17:00 20.06.19 г.; ул. Ахсарова, 15-а (спаренный стояк), ул. Клочковская, 199-г (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №4), пр. Победы, 67 (п. №5, стояк) до 20:00 20.06.19 г.

Киевский район: 
ул. Героев Труда, 4-б (п. №1) до 17:00 20.06.19 г.; ул. Шишковская, 8 (п. №3, стояк), ул. Метростроителей, 15 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 4 (п. №7, стояк) до 20:00 20.06.19 г.

Московский район: 
пр. Московский, 95 (п. №2), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-в (п. №2, стояк) до 20:00 20.06.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Василия Мельникова (Межлаука), 4/1 (п. №3, стояк) до 17:00 20.06.19 г.; пр. Московский, 210/1 (п. №1, стояк) до 20:00 20.06.19 г.; ул. Солнечная, 13 (п. №6, стояк) до 17:00 20.06.19 г.

Основянский район: 
ул. Валдайская, 24-а (стояк) до 20:00 20.06.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 1-а до 17:00 20.06.19 г.; пр. Петра Григоренко, 10 (п. №10, стояк) до 20:00 20.06.19 г.

Холодногорский район: 
пер. Пластичный, 8 (п. №1) до 17:00 20.06.19 г.; ул. Полтавский Шлях, 152 (стояк) до 20:00 20.06.19 г.

 

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