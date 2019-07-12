 

Где в Харькове сегодня нет воды?

12 июля 2019 г. 8:45

В ряде домов Харькова в пятницу, 12 июля, до вечера нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканала" водоснабжение отключено по следующим адресам,

Индустриальный район: пр. Индустриальный (Фрунзе), 55-а (п. №1, стояк) до 20:00 

Киевский район: пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №1, стояк), ул. Вологодская, 35 (п. №1,  спаренный стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №2, спаренный стояк), ул. Академика Павлова, 313 (п. №1), ул. Старошишковская, 2 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 20-б (п. №4) до 20:00 

Московский район: пр. Тракторостроителей, 90 (п. №4, стояк) до 17:00; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 30 (п. №6, стояк) до 20:00 

Немышлянский район: ул. Танкопия, 31/3 (п. №5-6, подъезд) до 20:00

Новобаварский район: ул. Академика Богомольца, 7 до 20:00 

Основянский район: ул. Грозненская, 36 (п. №1, стояк) до 20:00

Слободской район: ул. Хуторянская, 1-а до 13:00; ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 

Холодногорский район: ул. Ильинская, 61 (п. №1, стояк), ул. Житная (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с) до 20:00

Шевченковский район: пл. Павловская (Розы  Люксембург ), 5 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 51-б (п. №7, стояк), ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с) до 20:00.

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