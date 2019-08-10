Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 10 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Сумская, 80 до 17:00 10.08.19 г., ул. Героев Труда, 12 (п. №4, стояк) до 18:00 10.08.19 г.; ул. Героев Труда, 4 (п. №3, стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 10.08.19 г.; ул. Шишковская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 11.08.19 г.

Индустриальный район:

пр. Александровский, 136/8 (п. №1, стояк) до 20:00 10.08.19 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 65 (п. №3, стояк) до 20:00 10.08.19 г.

Немышлянский район:

ул. Танкопия, 11, ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №3, стояк) до 20:00 10.08.19 г.

Новобаварский район:

ул. Китаенко, 3-а,б до 18:00 10.08.19 г.; въезд Константина Калинина (Калинина) (ч/с) до 20:00 10.08.19 г., ул. Полтавский Шлях, 161 (п. №2, стояк), ул. Пермская, 25 (стояк) до 20:00 11.08.19 г.

Основянский район:

ул. Грековская, 5 (п. №1, стояк) до 22:00 10.08.19 г.

Слободской район:

ул. Каштановая, 8 (п. №2) до 20:00 12.08.19 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 10.08.19 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 16, 29, пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 4-а (п. №4, стояк) до 20:00 10.08.19 г.