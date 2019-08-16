Где в Харькове сегодня нет воды?

В некоторых домах Харькова сегодня, 16 августа, до вечера нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по следующим адресам,

Киевский район: ул. Чайковского, 11 (п. №1) до 20:00

Немышлянский район: ул. Працюючих (ч/с) до 20:00

Основянский район: ул. Грозненская (ч/с) до 13:00 16.08.19 г., ул. Валдайская, 24 (п. №1, стояк), пер. Аптекарский, 9-а (п. №1, стояк), ул. Гольдберговская (1 Конной Армии), 13 (п. №1, стояк) до 20:00

Слободской район: ул. Соича, 4 (п. №1, стояк) до 20:00

Холодногорский район: ул. Счастливая, 20 (п. №1, стояк) до 20:00

Шевченковский район: ул. 23 Августа, 81 (п. №1, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №5, стояк), пр. Победы, 61 (п. №3), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №5, стояк) до 20:00