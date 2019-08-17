Где в Харькове сегодня нет воды?

В некоторых домах города сегодня, 17 августа, временно не будет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по следующим адресам,

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 90 (п. №7, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №3, стояк) до 20:00

Немышлянский район: пр. Московский, 250-в (п. №4, стояк) до 17:00; ул. Працюючих (ч/с) до 20:00

Основянский район: пер. Аптекарский, 9-а (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 62 (п. №4, стояк) до 20:00

Холодногорский район: ул. Лагерная, 71/1 (п. №2, стояк) до 20:00

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 31 (п. №3, стояк), (п. №9, стояк), 37(п. №1), ул. Ахсарова, 18 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 6(п. №5, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 19 августа.