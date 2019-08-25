 

Где в Харькове сегодня нет воды

25 августа 2019 г. 9:30

Сегодня, 25 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Залесская (ч/с), ул. Есенина, 10 (п. №8, стояк), пр. Победы, 76 (п. №4, стояк), ул. Солдатская, 41 (п. №2), пер. Рогатинский, 19 (п. №1), пл. Павловская (Розы Люксембург ), 5/7 (стояк)  до 20:00 25.08.19 г.; пр. Победы, 61 (п. №4, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №1-2, спаренный стояк) до 20:00 26.08.19 г.

Индустриальный район: 
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 20 (п. №4) до 20:00 25.08.19 г.

Киевский район: 
ул. Садовая (Чубаря), 1, 2, 4, 6, 10/12, 14, 16, 18, 20 до 20:00 25.08.19 г., ул. Старошишковская, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 27.08.19 г.

Московский район: 
ул. Металлиста, 12 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 85 (п. №7), ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №7) до 20:00 25.08.19 г.; ул. Дружбы Народов, 228-а (стояк) до 20:00 27.08.19 г.

Немышлянский район: 
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 58/1 (п. №2, стояк), ул. Маршала Рыбалко, 10 (п. №3) до 20:00 25.08.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 4 (п. №4, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк), ул. Кибальчича, 27 (п. №2, стояк) до 20:00 25.08.19 г.

Основянский район: 
ул. Воскресенская (Урицкого), 31 (п. №3, стояк) до 20:00 25.08.19 г.

Слободской район: 
пр. Гагарина, 41/2 (п. №4, стояк), пр. Московский, 96-а (п. №4, стояк), проезд Садовый, 18/1 (п. №2, стояк) до 20:00 25.08.19 г.; пр. Героев Сталинграда, 144/2 (п. №1) до 20:00 26.08.19 г.

 

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