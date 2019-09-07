Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 7 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Победы, 76 (п. №8, стояк), ул. Ляпунова, 7 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 3-в (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 29-а (п. №1), ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Клочковская, 244, ул. Очаковская, 82 до 20:00 07.09.19 г.

Индустриальный район:

ул. Юности (ч/с), ул. Горловская (ч/с), ул. Кубанская (ч/с), ул. Сивашская (ч/с), ул. Губенко (ч/с), ул. Дарьяльская (ч/с) до 15:00 07.09.19 г.

Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 223 (п. №7) до 12:00 07.09.19 г.; ул. Академика Проскуры, 6 (п. №3) до 20:00 07.09.19 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 66 (п. №1, стояк) до 20:00 08.09.19 г.; ул. Академика Павлова, 146 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 60-б (стояк), пр. Тракторостроителей, 130 (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 60-б (п. №3, стояк) до 18:00 09.09.19 г.

Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 43 (п. №3, стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 103-а (п. №2, стояк) до 20:00 07.09.19 г.

Холодногорский район:

ул. Залютинская (ч/с), въезд Залютинский (ч/с), пер. Залютинский (ч/с) до 20:00 07.09.19 г., пер. Верховский, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 09.09.19 г.