Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня,11 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. 23 Августа, 2, 2-а, 4, 6, 8, пер. Шекспира, 7, ул. Отакара Яроша, 47 (п. №2, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 38 (п. №4, стояк), пр. Победы, 76 (п. №7,8, стояк), ул. Архитекторов, 30 (п. №3, стояк) до 20:00 11.09.19 г.; пр. Людвига Свободы, 39 (стояк) до 20:00 12.09.19 г.; пр. Победы, 58 (п. №1, стояк) до 20:00 11.09.19 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 33 (п. №3), ул. Тархова, 2 (п. №4, стояк) до 17:00 11.09.19 г.

Киевский район:

ул. Алчевских (Артема), 18/22, ул. Свободы (Иванова), 18, въезд 2-й Роменский (ч/с) до 20:00 11.09.19 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 38-а (п. №3) до 20:00 12.09.19 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 42-б (п. №1, стояк) до 20:00 11.09.19 г.

Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 28/41 до 20:00 11.09.19 г.

Холодногорский район:

пр. Славы, 11 (п. №4) до 20:00 13.09.19 г.

Также сегодня в части трех районов Харькова сутки не будет воды.

Как сообщает коммунальное предприятие «Харьковводоканал» в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 08:00 11 сентября до 08:00 12 сентября будет прекращено водоснабжение части Московского, Киевского и Немышлянского районов, ограниченной:

- ул. Натальи Ужвий, ул. Леся Сердюка, ул. Горянской, пер. Дивногорским, территориями торговых комплексов «Дафи», «Караван», ул. Академика Барабашова, пос. Шевченки, р. Харьков, ул. Амурской, ул. Академика Павлова, пер. Салтовским, ул. Евгеньевской, пр. Льва Ландау, ул. Халтурина, ул. Краснодарской, пр. Тракторостроителей, ул. Владислава Зубенко, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.