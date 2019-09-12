 

Где в Харькове сегодня нет воды

12 сентября 2019 г. 7:31
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Сегодня, 12 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Астрономическая, 35-з (п. №2), ул. Чернышевская, 95 (п. №5) до 17:00 12.09.19 г., въезд 2-й Роменский (ч/с), ул. Новоалександровская (ч/с) до 20:00 12.09.19 г.

Индустриальный район: 
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 33 (п. №3) до 17:00 12.09.19 г.

 Московский район: 
ул. Гвардейцев Широнинцев, 42-б (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №7) до 20:00 12.09.19 г.

Новобаварский район: 
пер. Ржевский, 12 (п. №1, стояк), пер. Хатышевский (ч/с), пер. Раздольский (ч/с) до 20:00 12.09.19 г.

Основянский район: 
ул. Грозненская, 40 (п. №1) до 20:00 12.09.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Науки (Ленина), 19 (п. №1) до 17:00 12.09.19 г., ул. Коломенская, 15, 27 до 19:00 12.09.19 г., пр. Людвига Свободы, 39 (стояк), пр. Победы, 58(п. №1, стояк), 76 (п. №7, стояк), ул. Коломенская (ч/с) до 20:00 12.09.19 г.

 

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