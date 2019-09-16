Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 16 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Целинная (ч/с), ул. Самаркандская (ч/с), проезд 1-й Самаркандский (ч/с), въезд 2-й Самаркандский (ч/с), пер. Дальневосточный (ч/с), ул. Печорская (ч/с), пер. Ташкентский (ч/с), ул. Нижнегиевская (ч/с), ул. Техническая (ч/с), ул. Дмитрия Вишневецкого (Днепропетровская) (ч/с), пер. Донбассовский, 17 до 20:00 16.09.19 г., ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №3, спаренный стояк), ул. Счастливая, 21 (п. №3, стояк) до 20:00 16.09.19 г.

Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 33 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 16.09.19 г.

Киевский район:

пер. Театральный, 1/3, ул. Астрономическая, 9, ул. Багалия, 11 (п. №1), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 16.09.19 г.; ул. Астрономическая, 17 (п. №4, стояк) до 20:00 17.09.19 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 24 (п. №1) до 17:00 16.09.19 г.; ул. Академика Павлова, 132-в (п. №2), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк) до 20:00 16.09.19 г.

Немышлянский район:

б-р Богдана Хмельницкого, 26 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 16.09.19 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 31, 33, пр. Ново-Баварский (Ильича), 91, 93 до 20:00 16.09.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 52-б (стояк), ул. Клочковская, 191 (п. №5) до 17:00 16.09.19 г.; ул. Рымарская, 23-а до 19:00 16.09.19 г., пр. Победы, 56 (п. №2, стояк), 66 (п. №3, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №7, стояк), пр. Науки (Ленина), 26 (п. №1, стояк), ул. Старицкого, 6-а (п. №1), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №9, стояк), ул. Новгородская, 8 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 51 (п. №3) до 20:00 16.09.19 г.