Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 17 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Клочковская, 191, 191-д, 193, 193 (кор. №2), 193-а,б, 195, 195-г,д до 17:00 17.09.19 г.; ул. Рымарская, 23, 23-а до 19:00 17.09.19 г., пр. Победы, 56 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 26 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №9, стояк), ул. Ахсарова, 25 (п. №2, стояк) до 20:00 17.09.19 г.

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 45 (п. №1, стояк) до 20:00 17.09.19 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 9, ул. Астрономическая, 17 (п. №4, стояк), ул. Леся Сердюка, 56 (п. №3, стояк), ул. Потебни, 1 (п. №1) до 20:00 17.09.19 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 248-г, 248-в (п. №1-3), ул. Маршала Рыбалко, 47-в до 14:00 17.09.19 г., Салтовское шоссе, 104 (п. №3, стояк) до 17:00 17.09.19 г.; б-р Богдана Хмельницкого, 26 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 17.09.19 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 33, пр. Ново-Баварский (Ильича), 91, 93 до 20:00 17.09.19 г.

Холодногорский район:

ул. Кашубы, 11 до 17:00 17.09.19 г., ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 17.09.19 г.