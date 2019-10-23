 

Где в Харькове сегодня нет воды

23 октября 2019 г. 8:12
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Сегодня, 23 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, стояк), пр. Победы, 60 (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 8 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 76 (п. №1), пр. Людвига Свободы, 46-б (п. №1, стояк), ул. Культуры, 6 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 23.10.19 г.

Индустриальный район:
ул. Луи Пастера, 355 до 20:00 24.10.19 г.

Киевский район:
ул. Пестеля (ч/с) до 15:00 23.10.19 г., ул. Старошишковская, 7 (п. №6, стояк), 9 (п. №2, стояк) до 20:00 23.10.19 г.; ул. Старошишковская, 12 (спаренный стояк) до 20:00 24.10.19 г.

Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 17:00 23.10.19 г.; ул. Героев Труда, 68-б (п. №1, стояк) до 20:00 23.10.19 г.

Немышлянский район:
пр. Московский, 214/2 (стояк) до 20:00 23.10.19 г.; ул. Танкопия, 11/3 (п. №1) до 20:00 24.10.19 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 38-а (п. №2, стояк) до 20:00 24.10.19 г.

Слободской район:
ул. Ньютона, 133 (п. №3, стояк) до 20:00 23.10.19 г.

 

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