Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 14 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Дружбы Народов, 231 (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 9-в (п. №1, стояк), ул. Челюскинцев (ч/с), ул. Наумовская (ч/с), ул. Омская (ч/с), пер. 1-й Омский (ч/с), ул. Новоалександровская (ч/с), ул. Бедного (ч/с), пер. Новоалександровский (ч/с) до 20:00 15.12.19 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 14.12.19 г.

Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 9-а (п. №1, спаренный стояк), пер. Карповский, 3 до 20:00 14.12.19 г.

Слободской район:

ул. Киргизская, 5-а (стояк), пр. Героев Сталинграда, 175-а (п. №4, стояк) до 20:00 14.12.19 г.

Холодногорский район:

ул. Благовещенская, 13/15 (п. №2, стояк), ул. Полтавский шлях, 148/2 (п. №6, стояк) до 20:00 17.12.19 г.

Шевченковский район:

ул. Полярная (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с) до 20:00 14.12.19 г.