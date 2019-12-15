Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 15 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Новый Быт, 35 (п. №2, спаренный стояк), ул. Полтавский шлях, 148/2 (п. №6, стояк) до 20:00 17.12.19 г.

Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 231(п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 9-в (п. №1, стояк) до 20:00 15.12.19 г.

Московский район:

ул. Бучмы, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 16.12.19 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 16.12.19 г.

Новобаварский район:

пер. Карповский, 3 до 20:00 15.12.19 г.

Основянский район:

шоссе Мерефянское, 26 (п. №3, стояк), ул. Редина (Комсомольская), 19 (п. №1, стояк) до 20:00 15.12.19 г.

Слободской район:

ул. Киргизская, 5-а (стояк) до 20:00 15.12.19 г.

Шевченковский район:

ул. Тобольская, 35 (п. №3), пер. Отакара Яроша, 8-а, 10, 12, ул. Клочковская, 202, 216-а, 216-б, 218, 218-а, 220, 222, ул. Полярная (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с) до 20:00 16.12.19 г.