Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 20 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: въезд 1-й Роменский (ч/с), въезд 2-й Роменский (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Шишковская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 20.02.20 г.

Индустриальный район:

пр. Александровский, 140 (п. №2, стояк) до 20:00 20.02.20 г.

Новобаварский район:

ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 20.02.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 170 (кор. №1, п. №3) до 20:00 20.02.20 г.

Слободской район:

ул. Дизельная, 1-б (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.20 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 12 (п. №4) до 20:00 20.02.20 г.

Шевченковский район:

ул. Белогорская (ч/с), ул. Алексеевская (ч/с), ул. Алексеевская, 30, пр. Победы, 74-а (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197-б (п. №3) до 20:00 20.02.20 г.; ул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.02.20 г.