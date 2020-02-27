Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 27 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Так, по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 74, ул. Академика Павлова, 162-а (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (стояк), ул. Гарибальди, 2 (стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 158 (п. №4, стояк) до 20:00 27.02.20 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 14 (п. №1, стояк), 16 (п. №1, стояк) до 20:00 27.02.20 г.

Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 67 (п. №3) до 17:00 27.02.20 г., ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 27.02.20 г.

Основянский район:

ул. Кооперативная, 30 до 20:00 27.02.20 г.

Слободской район:

ул. Тепловозная, 5, 6, 7, 9, 10, ул. Ковтуна, 5, ул. Александра Матросова, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 27.02.20 г.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 11 (п. №6, стояк) до 20:00 27.02.20 г.

Шевченковский район:

пер. Шекспира, 7 (п. №1) до 17:00 27.02.20 г.; пр. Победы, 66 (п. №13, стояк), ул. Клочковская, 338-а (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 12 (п. №1, стояк), пр. Победы, 54 (п. №4, стояк) до 20:00 27.02.20 г.