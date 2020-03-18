Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 18 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. 23 Августа, 70, ул. Ахсарова, 25 (п. №2, стояк) до 20:00 18.03.20 г.

Московский район:

ул. Гарибальди, 4 (стояк) до 18:00 18.03.20 г.; въезд Загородный (ч/с), проезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гарибальди, 2 (кор. №1, п. №1, стояк) до 20:00 18.03.20 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 10/1 (п. №1, стояк) до 20:00 18.03.20 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 6-а (п. №2, стояк) до 17:00 18.03.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 13 (п. №1) до 17:00 18.03.20 г.

Слободской район:

ул. Аскольдовская, 6-в (п. №2, спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №14, стояк) до 20:00 18.03.20 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №2, стояк) до 20:00 19.03.20 г.