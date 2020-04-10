Где в Харькове сегодня нет воды

10 апреля 2020 г. 9:25
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Сегодня, 10 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов  временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Слободской район: ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 177 (п. №2, стояк) до 20:00 10.04.20 г.; б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5 (п. №1, стояк) до 20:00 11.04.20 г.                      

Киевский район:
ул. Матюшенко, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 10.04.20 г.

Московский район:
ул. Гарибальди, 1-а (п. №1, стояк) до 20:00 10.04.20 г.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 70 (п. №6, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №4, стояк), ул. Алексеевская, 14-б (п. №1) до 20:00 10.04.20 г.; пр. Людвига Свободы, 39 (п. №9, стояк) до 20:00 11.04.20 г.

 

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