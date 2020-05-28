Где в Харькове сегодня нет воды

28 мая 2020 г. 9:15
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Сегодня, 28 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:  

Шевченковский район: ул. Новопрудная, 9-а, ул. Старицкого, 24, ул. Клочковская, 186-б (п. №6, стояк) до 20:00 28.05.20 г.

А также:

Киевский район:
ул. Астрономическая, 23 (п. №1, стояк) до 18:00 28.05.20 г.; ул. Героев Труда, 4-б (п. №1, стояк), ул. Леся Сердюка, 44 (п. №1) до 20:00 28.05.20 г.

Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 28.05.20 г.

Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк), б-р Профсоюзный, 3 (п. №1) до 20:00 28.05.20 г.

Слободской район:
ул. Зерновая, 53 (п. №1) до 20:00 29.05.20 г.

 

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