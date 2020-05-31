Где сегодня нет воды в Харькове

31 мая 2020 г. 9:24
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Сегодня, 31 мая, связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:  

Московский район: ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №2), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №6, стояк) до 20:00 31.05.20 г.

А также

Индустриальный район:
ул. Мира, 74 (п. №1), пр. Александровский, 73 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 31.05.20 г.

Киевский район:
ул. Старошишковская, 5 (п. №3, стояк), ул. Шевченко, 167 (п. №1), ул. Продольная, 3-а (п. №4) до 20:00 31.05.20 г.

Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк) до 20:00 01.06.20 г.

Слободской район:
ул. Зерновая, 53 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 01.06.20 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 190/4 до 17:00 01.06.20 г.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 37 (п. №4) до 20:00 31.05.20 г.; пер. 23 Августа, 7 (п. №2), пр. Победы, 58 (п. №1, стояк) до 17:00 01.06.20 г.

 

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