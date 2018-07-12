Где в Харькове сегодня нет воды

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 12 июля, временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как уточнили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на бул. Ивана Каркача, 75 (п. №2, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Киевском районе, на пр. Московском, 27 (стояк), ул. Натальи Ужвий, 86 (п. №6, стояк), спуске Куликовском, 9 (п. №2), воду планируют включить до 17:00; на ул. Старошишковской, 7 (п. №4, стояк), ул. Продольной, 1 (п. №5, стояк), ул. Академика Павлова, 319 (п. №8, стояк), - до 20:00.

В Московском районе, на ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 47 (стояк), ул. Валентиновской, 26-а (п. №2, стояк), воды не будет до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №1, стояк), воду дадут до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Маршала Конева, 9, водоснабжение возобновят до 20:00.

В Слободском районе, в пер. Забайкальском, 1, воды не будет до 15:00; на пр. Героев Сталинграда, 171 (спаренный стояк), ул. Плехановской, 119 (п. №1, стояк), - до 20:00.

В Холодногорском районе, в пер. 3-м Таганском, 2-а (п. №1), воду должны включить до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Деревянко, 3-а (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №2, спаренный стояк), ул. Клочковской, 327 (спаренный стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №2), подачу воды планируется возобновить до 20:00.