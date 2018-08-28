Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 28 августа, в части домов города в связи с ремонтом водопроводных сетей временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воду отключили по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 28.08.18 г.

Киевский район:

ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Лермонтовская, 28(стояк) до 20:00 28.08.18 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 44 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 28.08.18 г.

Новобаварский район:

ул. Маршала Конева, 9 (спаренный стояк), ул. Тимирязева, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 28.08.18 г.

Основянский район:

ул. Грозненская, 44 (стояк) до 20:00 28.08.18 г.

Слободской район:

ул. Морозова, 32, 34, ул. Морозова, 12, ул. Морозова, 41, пр. Героев Сталинграда, 25, 25 (кор. №1), 39, 41, 41-а до 13:00 28.08.18 г., пр. Московский, 102/112 (п. №6, стояк) до 18:00 28.08.18 г.; пр. Московский, 96 (п. №8, стояк), пр. Московский, 96-а (п. №2, стояк) до 20:00 28.08.18 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №2) до 17:00 28.08.18 г.; ул. Волонтерская (Социалистическая), 68 (п. №1, стояк) до 20:00 28.08.18 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 51 (п. №4, стояк), пр. Победы, 75 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 51-б (п. №9, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №7, стояк) до 20:00 28.08.18 г.