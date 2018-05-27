Где в Харькове сегодня нет воды

27 мая 2018 г. 9:55
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Сегодня, 27 мая, в некоторых домах харьковчан в связи с ремонтными работами временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Так, по состоянию на 9:00 воду отключили по следующим адресам:

Киевский район: ул. Пушкинская, 56 (п. №1) до 13:00 27.05.18 г.; ул. Академика Проскуры, 3-б (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 27.05.18 г.

Московский район: ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 66 (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24-а (п. №3, стояк) до 20:00 27.05.18 г.

Немышлянский район: ул. Маршала Рыбалко, 17/12 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 27.05.18 г.

Слободской район: ул. Ньютона, 113 (п. №4), пр. Гагарина, 45-а (п. №4) до 20:00 27.05.18 г.; пр. Гагарина, 169-а (п. №4, стояк) до 20:00 29.05.18 г.

Холодногорский район: ул. Чеботарская, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 29.05.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 16, ул. Отакара Яроша, 33, пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк), ул. Архитекторов, 30 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 274 (п. №1, стояк) до 20:00 27.05.18 г.

 

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